شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "قيد عائلى" إجازة من التصوير لتغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق عمل مسلسل "قيد عائلى" على إجازة من التصوير بسبب تغيير الديكورات، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير نهاية الأسبوع، بعد انتهاء الديكورات المخصصة للعمل والذى يتم التصوير فيها بمدينة الإسكندرية.

وانتهت أسرة العمل من تصوير 4 أسابيع كاملة من الأحداث فى أماكن متفرقة، ومن المقرر الانتقال إلى الديكور الرئيسى خلال الأيام المقبلة، والذى يجتمع فيه كل الفنانين المشاركين فى البطولة.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة وهو مرشح للعرض فى الموسم الشتوى.