شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة مصر توجه الشكر لوزارة الداخلية بعد نجاح حفل العسيلى وكايروكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققه حفل أحياه الفنان محمود العسيلى، بمشاركة فريق كايروكى، داخل استاد كرة القدم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وحضور الآلاف من الشباب، وسط تنظيم حضارى ملفت، وجهت إدارة جامعة مصر الشكر والتحية لوزارة الداخلية المصرية على تأمين الحفل، الذى مثل العنصر الأهم فى نجاح الحدث ووفر الطمأنينة للجمهور، وساهم فى تفادى الصعوبات، بحسب وصفها.

وقدم محمود العسيلى باقة متنوعة من أغانيه، هى "فوقى"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتى ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم".

وقال المستشار حسن شندى، المشرف على الحفل، إن وزارة الداخلية أكدت كونها صمام الأمن والأمان للجميع من خلال عنايتها بحفل العسيلى وكايروكى، ونوجه الشكر الخاص للواء رمزى مساعد وزير الداخلية واللواء خالد عبد الغفّار واللواء عمر هانى مساعد وقيادات أمن الجيزة والعميد هشام عبد الصمد، كما نشكر لجان تأمين الحفل بالجامعة التى أدارها بحرفية سعد المختار مع لجان التنظيم، وعمر طارق شركة أكس تيم، وأحمد البراملجى شركة البراملجى.

ومع تفاعل الجمهور مع أغانى محمود العسيلى، صعد المستشار حسن شندى على خشبة المسرح وقدم درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكريمًا لنجاحه الفنى.

واختتم الحفل فريق "كايروكى" الذى قدم أجمل أغانيه من أبرزها "الكيف"، "مطلوب زعيم"، "نقطة بيضا"، "الميدان"، و"الخط ده خطى"، وسط تفاعل منقطع النظير من الجمهور الذى قام بترديد الأغانى طوال الحفل.