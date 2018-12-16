شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يواجه سخرية السوشيال ميديا بعد وصف نفسه بـ"آلباتشينو العرب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه الفنان محمد رجب، جمهور السوشيال ميديا، الذى سخر منه، بعد تصريحه مع الإعلامية سمر يسرى، فى برنامجها الحفلة 11، المذاع على قناة "ON E"، موضحا أن الصحافة هى التى شبهته بالنجم العالم آلباتشينو، وأطلقوا عليه لقب "آلباشينو العرب"، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل 2013.

قال الفنان محمد رجب، عبر "فيديو" بثه عبر صفحته على فيس بوك، أن ما أحزنه وجود العديد من التعليقات السلبية والظالمة والمغلوطة ليس فقط من المراهقين ولكن هناك ناس عاقلة وواعية، وللأسف أنهم يعيشون وسط معلومات مغلوطة وناقصة، موضحا أن ثقة فى نفسه وجمهوره وما يفعله ليس له حدود.

وأضاف، أنه كان يريد أن يوصل رسالة إلى الشباب، بأنه مهما واجه من صعوبات لابد أن يقاوم إذا كان واثقا فى حلمه، مشيرا أنه حزن على ما وصل إليه عقول بعض الناس، مشيرا أنه الهدف من بث الفيديو ليس ليبرئ نفسه من الافتراءات التى حدثت من موضوع آل باتشينو، موضحا لأنه حزين لأن الكثير من الناس تعيش بتلك الطريقة ولديهم معلومات منقوصة فى الحياة والدين، وهناك من يعيش حياته كأنه لم يعيش.

وتابع ، أن موضوع ألباتشينو، باختصارأنه سبق و تعرض إلى ظلم كبير خلال مشواره الفنى، وليس فقط عندما كان صغيرا ولكن آخرها العام الماضى، ولكن، موضحا أنه شارك فى 12 بطولة ثانية و10 أفلام بطولة أولى، وأنه ليس من النوع الذى يلهث وراء البرامج، ويحاول دائما تقديم فن يحترم عقول المشاهدين.

وحكى محمد رحب ، أنه سبق وسافر فى سانت كاترين وتسلق قمة جبل هناك، والتقط صورة فوقه ووضعها على وقرأت عن النجم العالمى آل باتشينو، وكيف كان يعيش فى أفقر الأحياء ووصل إلى قمة هوليوود، فوجدت أنها رسالة بعدم اليأس، موضحا أنه كان يعمل فى مكتب تدريب ممثلين، وجهز ورقة للسفر خارج مصر، ولكن المخرجة إيناس الدغيدى شاهدت صورته وتحدثت معه لتبدأ بعدها حياته الفنية.