"حرب باردة" يفوز بجائزة أفضل فيلم أوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أشبيلية (د ب أ)

حصد الفيلم الدرامي الأبيض والأسود (حرب باردة) "كولد وور" من إخراج البولندي باول باوليكوفسكي مساء أمس السبت خمس جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج، في حفل توزيع جوائز السينما الأوروبية في مدينة أشبيلية الاسبانية.

وقال باوليكوفسكي خلال تسلمه للجائزة "نشكر الرب على استمرار صناعة هذا النوع من السينما".

وحصلت جوانا كوليج، التي جسدت دور البطولة في الفيلم، على جائزة أفضل ممثلة.

كما فاز فيلم "كولد وور" بجائزة أفضل سيناريو وأفضل مونتاج خلال حفل تسليم الجوائز الذي أقيم مساء السبت في أشبيلية .

وفاز الممثل الإيطالي مارسيلو فونتي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "دوجمان".

وفي فئات أخرى، فاز فيلم "ذا ديث أوف ستالين" (وفاة ستالين) للمخرج البريطاني أرماندو إيانوتشي بجائزة أفضل فيلم كوميدي، وحصلت الممثلة الاسبانية كارمن مورا على جائزة شرفية عن مجمل مسيرتها المهنية.