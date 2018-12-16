هنا شيحة بـ"لوك جديد" في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهور بصور لها من أحدث لوك جديد عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت "هنا" بلوك جديد حيث غيرت لون شعرها الي اللون الأصفر، ونالت الصور اعجاب الجمهور.

يُذكر أن هنا شيحة وأحمد فلوكس تزوجا في أكتوبر الماضي، وعُرض لكلاهما مؤخرا مسلسل "نصيبي وقسمتك"2.

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