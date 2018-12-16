حصاد العام: نجوم بوليوود نالوا ألقاباً في الـ2018

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 ديسمبر 2018 02:39 صباحاً - نجاحات وانتصارات حققها نجوم بوليوود هذا العام، كانت كفيلة لحصولهم على ألقاب وامتيازات من مصادر مختلفة، نعرضها لكم في هذا الحصاد مع نهاية العام 2018:



تصدر النجم سلمان خان Salman Khan، للمرة الثالثة على التوالي، المرتبة الأولى في قائمة مجلة "فوربس Forbes" للمشاهير الأكثر دخلاً لعام 2018 في الهند، محققاً 253,25 كرور "كرور يساوى 10 مليون روبية هندية"، وذلك من خلال أفلامه السينمائية وبرامجه التلفزيونية واعلاناته بين فترة أكتوبر 2017 لغاية 30 سبتمير 2018.



حقق شاروخان Shahrukhan المرتبة السابعة في قائمة الحسابات الهندية الأكثر تداولاً على تويتر.



كما اختير شاروخان كأغنى المشاهير في العالم، بحسب تقرير نشره موقع التطوير العالمي والتنمية الذاتية " WealthyGorilla".



فاز نجم بوليوود أكشاي كومار Akshay kumar بالمرتبة السابعة كأفضل ممثل في العالم من حيث الأجر، حيث حصل على 40.5 مليون دولار في عام 2018، وفقًا لمجلة فوربس العالمية، متقدماً على النجم سلمان خان Salman Khan الذي احتل المركز التاسع، حيث حصل على 38.5 مليون دولار.



فازت نجمة بوليوود راني موخرجي Rani Mukerji بجائزة أفضل ممثلة لعام 2018 من خلال أدائها المتميز في سلسلة أفلام " Hichki".



فازت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة سوشميتا سين Sushmita Sen، بجائزة تكريمية خاصة في مهرجان Woman Award 2018، عبر منحها جائزة العام في مومباي لعام 2018. تابعوا ايضا: صور..شاروخان يستضيف نجوم بوليوود احتفالًا بـDiwali

فازت النجمة انوشكا شارما Anushka Sharma بلقب النجمة الأكثر جاذبية وتأثيرًا على السوشيال ميديا، بحسب استطلاع أجرته شركة التكنولوجيا العالمية " Score Trends" التي تتعقب أخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.



اختيرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra سفيرة العلامة التجارية العالمية "هارمان" Harman، التي أعلنت من خلال شركتها المملوكة بالكامل لـ سامسونغ للإلكترونيات المحدودة ، والتي تركز على التكنولوجيا المتصلة بالسيارات، أنّ شوبرا سفيرة لها عالميًّا.



تصدرت النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone، قائمة الـ 50 بين الأكثر جاذبية للنساء الآسيويات، بحسب استفتاء مجلة Eastern Eye’ weekl، والتي مقرها بريطانيا. تابعوا ايضا: حصاد العام: أهم مشاهير بوليوود رحلوا في 2017



فاز النجم شاروخان Shah Rukh Khan بجائزة كريستال في حفل توزيع جوائز World Economic Forum (WEF) في دافوس في جبال الألب بسويسرا.



فاز نجم بوليوود هيرثيك روشان Hrithik Roshan بلقب الرجل الأكثر وسامةً في العالم بعد التصنيف الذي قام به موقع worldstopmost العالمي، حيث احتل روشان المرتبة الأولى، في حين جاء سلمان خان Salman Khan في المرتبة الخامسة.

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