حسين الجسمي يلتقي بابا الفاتيكان قبل حفله بمناسبة أعياد الميلاد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافر الفنان الإماراتي حسين الجسمي إلى الفاتيكان استعدادا للمشاركة في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي في الفاتيكان هذا العام، والذي سيقام في 15 ديسمبر الجاري.

الفنان الإماراتي التقى ببابا الفاتيكان البابا فرانسيس، ونشر مقطع فيديو للحظة مصافحته له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقه بتعليق قال فيه: “من المحلية تولد العالمية ومن حنجرة الفنان تتلاقى الحضارات و#الإمارات كانت وما زالت صانعة الفارق في مجالات الفنون والثقافة التي تتكامل من أجل حياة أجمل للبشرية”.

وأضاف: “وحضورنا في ‫#الفاتيكان سيكون ملهم لي وللفن أجمع، هدفنا تعزيز الخير وتكريس الحوار والتسامح بين الأديان والشعوب بصورة راقية #بابا_الفاتيكان #البابا_فرانسيس”.

كما نشر مجموعة صور له خلال جولته في الفاتيكان، وعلق عليها قائلا: “محبة وسلام .. وتسامح الأديان والشعوب كانت هي رسالتي اليوم ممثلاً ثقافتي وبيئتي ودولتي وعروبتي التي نقلتها بتواجدي ب ‫#الفاتيكان وأمام ‫#البابا_فرانسيس حاملاً معي فكر ورؤية ‫#زايد و‫#الامارات إلى شعوب العالم ودياناتها”.

ويعد حسين الجسمي هو أول فنان عربي يشارك في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي بالفاتيكان، وقد أعلن هذا الخبر لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث قال: ” بالتسامح والتعايش السلمي في العالم نعزّز رؤية زايد قيادة وشعب، ومنهاجي السعي في تطبيقها للتقارب بين الأديان والشعوب”.

الفنان الإماراتي أضاف: “ويشرّفني تلبية دعوة الفاتيكان بالمشاركة كأوّل فنان عربي في حفل “عيد الميلاد” السنوي الخيري والذي يعود ريعه للاجئين في “أربيل” بالعراق و”أوغندا”.

ومن المقرر أن يرافق الجسمي في الحفل، الأوركسترا الكبرى تحت إدارة المايسترو العالمي ريناتو سيريو، وس تنقل وقائع الحفل عبر القناة الإيطالية الخامسة، وقنوات Mediaset في جميع أنحاء العالم.