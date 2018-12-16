درة تشارك في بطولة «الحرملك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية درة، عن انضمامها لعمل درامي جديد، يحمل اسم “الحرملك”، الذي من المقرر طرحه في موسم رمضان 2019.

وأعلنت النجمة التونسية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”، عن توقيعها على عقد المشاركة في مسلسل الحرملك، مع كوكبة من نجوم الفن.

ويضم المسلسل الجديد باسل خياط، وقيس نجيب، وباسم ياخور وسلاف معمار ومن تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تانر إسحاق.

والجدير بالذكر أن درة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2018 بمسلسل ” نسر الصعيد ” مع الفنان محمد رمضان و خاضت أول بطولة مطلقة بمسلسل الشارع اللي ورانا.

وكانت النجمة التونسية درة، قد حضرت حفل عشاء خيري أقامته مجلة «فوج» العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، من أجل جمع التبرعات لتعليم الفتيات وتمكين السيدات بالأردن.

درة تألقت في الحفل بفستان أحمر ذو شق طويل، أبرز جمال قوامها، وتزينت بعقد ماسي ضاعف بريق طلّتها، حيث نشرت الفنانة الشابة صوراً استعراضية لإطلالتها من الحفل، وهي اللقطات التي انهال عليها متابعو درة بتعليقات أثنوا فيها على جمال طلّتها.