ميشيل أوباما ترقص الجاز في حضور سانتا كلوز.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زارت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، مستشفى للأطفال في ولاية كولارادو يالولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت إلى “سانتا كلوز”، وقرأت للأطفال قصة من وحي الأعياد.

زيارة السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، ميشيل أوباما، للأطفال في المستشفى إلى شهدت موقفا طريفا عندما سألتها إحدى الطفلات عن الرقصة المفضلة لديها، واعترفت بأنها تجهل تأدية رقصة “the floss”.

الفتاة البالغة من العمر الـ14 عاما، وقفت على قدميها وأدت الرقصة، الأمر الذي دفع ميشيل أوباما لتقف وترقص رقصة الجاز معها، في جو من البهجة والتصفيق الحار.

الكثيرون وصفوا ميشيل بأنها فازت بمحبة الجمهور، وغطت على الظهور العلني للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في وقت سابق من ذلك اليوم، حيث قرأت فيه للأطفال في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة.

يشار إلى أن ميشيل اوباما كانت قد حضرت برفقة زوجها الرئيس السابق باراك اوباما تشييع جثمان جورج بوش الأب، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون، والرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب.