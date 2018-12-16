كايروكي ومحمود العسيلي بأضخم حفل في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا فريق كايروكي و محمود العسيلي وروتانا، حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي شهد حضورا ضخما من قبل الطلاب، الذين قاموا بترشيحهم لإحياء هذا الحفل، وذلك لحبهم الشديد لهم ولأغانياتهم .

وكانت بداية الحفل مع المطربة روتانا سليم، الذى غنت العديد من الأغنيات الجديدة والقديمة، ثم قدم العسيلي فقرته الغنائية، وفور ظهوره على المسرح ردد الحاضرون اسمه، حيث رد عليهم بإعرابه عن حبه الشديد لهم وتوجيه الشكر الي الجماهير الغفيرة التي حرصت علي الحضور.

وأمام جمهور ضخم قدم العسيلي، باقة من أبدع أغانيه الحديثة والقديمة أبرزها “فوقي”، و”خاينة”، و”يا ناس، و”طبلة”، و”بعدتي ومبعدتيش”، و”أنا مش مضمون”، و”حتة تانية”، و”حلم بعيد”، و”تقدر”، و”تررم”.

واختتم الحفل فريق”كايروكي” الذي امتع الجمهور بباقه من أجمل أغنياتهم، وعلى مدار الحفل كانت أيادي الحضور مرفوعة تمسك بالهواتف المحمولة لتوثيق اللحظة، وسط صيحات غالباً جاءت نسائية لدى انتهاء كل أغنية من الفريق على أغنية “الكيف ومطلوب زعيم ونقطة بيضه والميدان والخط ده خطى”، والعديد من الأغاني التي رددها معهم الحضور، تحت إشراف المستشار حسن شندي، الذى شكر كل رجال الأمن ومدير أمن الجيزة على المجهود المبذول لإقامة الحفل، وقام بتجهيزات هيدج هوج عمر طارق وشركة اكس.