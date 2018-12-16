محمد هنيدي يستعيد ذكرياته مع علاء ولي الدين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم مرور 15 عام على رحيله، مازال الفنان المصري محمد هنيدي يتذكر صديقه ورفيق كفاحه الفنان الراحل علاء ولي الدين والذي شاركه في عدد من أعماله.

محمد هنيدي نشر صورة له مع علاء ولي الدين عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكان الاثنان في الصورة في مقتبل حياتهما الفنية، وعكست الصورة مدى حب كل منهما للآخر.

هنيدي لم يعلق على الصورة بشيء ولكنها كما قال الجمهور كانت صورة بألف كلمة دلت على مدى الصداقة بينهما، وعلى تذكر هنيدي لصديقه رغم الرحيل.

علاء ولي الدين رحل في فبراير عام 2003، وذلك في ليلة عيد الأضحى متأثرا بغيبوبة سكر أصيب بها فجأة، وكان في عمر 39، وسببت وفاته صدمة كبيرة لكل الوسط الفني.

الفنان الراحل كان سببا في ظهور عدد من النجوم الحاليين ومنهم محمد سعد، والذي قدم شخصية «اللمبي» لأول مرة في فيلم «الناظر»، وكذلك أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز.

شارك علاء ولي الدين الفنان محمد هنيدي في عدد من الأعمال ومنها: «حلق حوش»، وكذلك فيلك «سمكة وأربع قروش».

علاء ولي الدين قدم عدد من الأعمال الفنية الناجحة ومنها: «عبود ع الحدود، الناظر، ابن عز»، وقدم مسرحية: «لما بابا ينام، حكيم عيون».