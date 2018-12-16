عفاف راضى تعود للغناء من أجل «أبو العروسة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت المطربة المصرية عفاف راضي بالفعل من تسجيل الأغنية الجديدة التى تحمل عنوان “سنة حلوة عليك”، والتي سيتم عرضها وإذاعتها ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل “أبو العروسة”، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ولحن خالد عز، وكانت الفنانة الكبيرة عفاف راضى، قد تحمست للعودة للساحة الغنائية مرة أخرى، من خلال هذه الأغنية.

وهناك العديد من الأغانى الأخرى التى تجمع الشاعر نادر عبد الله، تتضمنها أحداث المسلسل، ومن ألحان وتوزيع خالد عز، لنجمى الغناء عفاف راضى ومدحت صالح، كما يشارك الفنان خالد عز كمطرب ضمن أحداث المسلسل بجانب الألحان و التوزيع الموسيقى.

ويشارك في بطولة مسلسل ” أبو العروسة”، سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح ورانيا فريد شوقى وآخرون، تأليف هانى كمال، وإخراج كمال منصور.

وجاءت كلمات أغنية “سنة حلوة عليك”، كالتالي:

شَـــمعَة،،وَرا شَــمعَة،،هَــنقِيدها،،

غِـــنَوة،،ورا غِـــنَوة،،هَــنعِيدها،،

عِـيدَك،،وِ دَا يُـومَك،،وِ دِي لِـيلـتَك،،

أَهـــلَـك،،وِ حَبَايبَك،،مع عِـيلـتَك،،

سِـــنَّــة،،وَرا سِـــنَّــة،،وَرا سِـــنَّــة،،

مية حــــلم عــــشانك يِســــتَنّي،،

بـــنَّا،،بِــــين نَــاسـنَـا،،وِ جِــيرَانَّـا،،

صُــوتَـك،،لِـيه شَــنَّــة،،لِـيه رنَّـــة،،.