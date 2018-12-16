أحمد سعد يعيد غناء «تمر حنة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 طرح الفنان والمطرب المصري أحمد سعد، أغنية “تمر حنة”، بصوته، وذلك عبر موقع YouTube، وعلى قنوات مزيكا وموجات الراديو. والأغنية من كلمات جليل البنداري وألحان محمد الموجي وتوزيع أمير سليمان، وهي التي سبق أن قدمتها الفنانة فايزة أحمد قبل سنوات. وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: ياتمر حنة ياتمر حنة خليتي بينا وبعدتي عنا الورد كله كله كسا الجانين واشمعنى انتي انتى اللي شاردة منا ياتمر حنة ياتمر حنة بالليل بنسأل وبالنهار عشان نبلغ شوق الاحبة وطال عليهم الانتظار ولا فيش فى قلبك ريحة المحبة كنتى شمعتنا كنتى نور بيتنا كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كسا الجانين واشمعنى انتي انتى اللي شاردة منا ياتمر حنة ياتمر حنة. والجدير بالذكر أن المطرب أحمد سعد من المقرر أن يحيي حفلين في تونس بالإضافة إلى حفلين بليلة رأس السنة في القاهرة.

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