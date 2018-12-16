ناهد السباعي تنتهي من «اللعبة الأمريكاني»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة والنجمة المصرية الشابة ناهد السباعي، من تصوير فيلمها الجديد “اللعبة الأمريكاني” الذي تقوم ببطولته والذي من المقرر أن يعرَض في عام 2019.

وكان العمل قد استغرق فترةً طويلة في التصوير، وذلك بعد أن توقف لعدة مرات لأسباب إنتاجية، وهو من انتاج والدتها ناهد فريد شوقي فيما تغيّر فريق عمله أكثر من مرة لأسباب متباينة.

ويشارك في بطولة “اللعبة الأمريكاني”، أحمد فهمي الذي حلّ بديلاً للفنان أحمد الفيشاوي بعدما اعتذر الأخير عقب تصويره يوم واحد في أحداث الفيلم.

والفيلم من تأليف والد ناهد الراحل مدحت السباعي، وتخرجه إيناس سيف، فيما ستحسم منتجته خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت ستشارك فيه بالمهرجانات السينمائية أم ستكتفي بعرضه تجارياً مباشرةً في الصالات.

وعلى جانب أخر تنتظر ناهد عرض فيلمها الجديد “جريمة الإيموبيليا” المقرر خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2018 في دور العرض السينمائية.