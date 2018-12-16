ريم البارودي تتألق بالقفطان في عرض أزياء بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ريم البارودي إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل حضور عرض أزياء مقام في مدينة دبي.

ريم شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها من هناك، حيث اختارت لها قفطان مغربي، وكان عرض الأزياء مخصص للقفطان فقط، وعلقت الفنانة وشكرت كل القائمين على هذا الحفل، لتوجيه الدعوة لها في الدورة الأولى.

كما عبرت ريم عن سعادتها بحضور حفل ضيفة الشرف به الفنانة المغربية الديفا سميرة سعيد، ووجهت الشكر لمصمم القفطان والماكير، وتلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات جمهورها التي تغزلت في جمالها بالقفطان.

ريم تعاقدت مؤخرا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، حيث سبق واعتذرت عن الجزء الأول، ويشارك ببطولته لوسي وسوسن بدر، عبير صبري، ولقاء سويدان.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1978، واحتفلت هذا العام بعيدها الـ 40، حققت في بداياتها نجاحا كبيرا من خلال دور صابرين في مسلسل «حدائق الشيطان»، ومن أهم أعمالها: «احنا الطلبة، العقرب، مملكة الجبل، الشك، دلع بنات، الرحايا، قلب إمرأة».