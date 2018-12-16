شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أصالة بمهرجان الإسكندرية للأغنية.. والنجمة تحيى حفلا كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية فى دورته الـ15، النجمة أصالة، لتحيى بعد التكريم أصالة حفل افتتاح المهرجان الكامل العدد، حيث قدمت أغنيات "تخيل بكرة وأكتر وبعدك عنى" وغيرها من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم اسم الفنان طلال مداح، وتسلم درع التكريم نجله عبدالله، والمطرب الكبير هانى شاكر وتسلمتها عنه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والموسيقار راجح داوود والشاعر هانى عبد الكريم والملحن ناصر الصالح والشاعر فيصل اليمانى والملحن السعودى خالد البراق والسعودى عبد الله رشاد والمطربة السعودية وعد.

يذكر أن الحفل شهد عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ المهرجان والذى شهد حفلات لكبار نجوم الوطن العربى منهم الراحل وديع الصافى ونانسى عجرم وغيرهم من النجوم.











