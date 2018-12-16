بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية.. افتتاح الدورة الـ15 لمهرجان الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انطلق مساء اليوم السبت حفل افتتاح مهرجان الأغنية بالإسكندرية بدورته الـ15 هذا العام، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والذي يقام على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين ونجوم الغناء منهم عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والفنانة السعودية وعد، والتي عبرت عن سعادتها لزيارة مصر، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، إلى جانب عدد من سفراء ومندوبي دول عربية وأجنبية.

وينظم المهرجان "جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية"، ومن المقرر أن تحيي حفل الافتتاح الفنانة أصالة، وتستمر فعاليات الدورة حتى يوم 20 ديسمبر الجاري.