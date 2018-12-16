محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: أظهرت الطفلة نادية لياقتها البدنية خلال حلقة اليوم برنامج "نجوم صغار"، الذي يعرض عبر شبكة " Mbc" ويقدمه الفنان أحمد حلمي. وظهرت "نادية" خلال الحلقة بلياقة بدينة عالية، حاول الفنان أحمد حلمي تقليدها إلا أنه فشل. برنامج "نجوم صغار" هو النسخة العربية من البرنامج العالمي "ليتل بيج ستار" الذي يقدم في 16 نسخة حول العالم.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تحدي اللياقة بين أحمد حلمي وهذه الطفلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .