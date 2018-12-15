شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة ساندى تحتفل بعيد ميلاد ابنها "راين".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة ساندى، بعيد ميلادها ابنها "راين"، وسط مجموعة من أصدقائها، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا.



ساندى تحتفل بعيد ميلاد أبنها

ارتدت "ساندى" ملابس شبيهة إلى حد كبير بالكاوبوى، عبر "فيديو" نشرته على السوشيال ميديا، وقالت: "شكرا أوى لكل أصحابى وحبايبى اللى كانوا موجودين، شكرا للى نظموا أحلى birthday فى الدنيا وشكرا لأحلى صاحبه فى الدنيا ريهام خليفة على كل اللى الحاجات اللى نظمتها معايه بجد يوم تحفة وكل سنة وراين مبسوط وبخير وفى أحسن حال حبى الوحيد".

كان آخر أعمال المطربة ساندى أغنية "مغناطيس"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهرت ساندى خلال الأغنية بشكل جديد ومختلف، اعتمد على استخدام الجرافيك والفانتازيا، فى العديد من مشاهد الكليب، فضلا عن تقديم رقصات استعراضية جديدة بصحبة إحدى فرق الرقص العالمية الشهيرة.



