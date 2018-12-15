شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى أبطال الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" للفنانة لوسى، وسوسن بدر وأحمد بدير بعد يومين، حيث يستأنف أبطاله التصوير غداً فى أحد فنادق الهرم ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وبعدها ينتقل فريق العمل إلى ديكور فيلا بشبرامنت لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية، حسبما أكد منتج العمل ممدوح شاهين لـ"الخليج 365".

ويواصل مخرج العمل محمد النقلى مونتاج ومكساج الحلقات استعداداً لعرضه على القنوات الفضائية التى يعرض عليها العمل، نهاية شهر ديسمبر الحالى، ويرصد العمل قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.