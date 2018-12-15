شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للأغنية والوقوف حدادا على روح حسن كامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، وذلك من خلال عدد من الأغنيات التى قدمها شباب المطربين غادة عصام وروان حمدى وشيرين عبدون، ومن المقرر أن يكرم المهرجان اسم الفنان طلال مداح والموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشة، وكارم محمود، ومحمد المحلاوى، والمطربين محمد الشرنوبى، ونسمة محجوب، وصوفيا صادق.

وفى كلمته على مسرح حفل الافتتاح بأوبرا الإسكندرية قال عوف همام، رئيس المهرجان، إن الفنانة أصالة تنازلت عن أكثر من نصف أجرها للمساهمة فى تقديم مساعدات للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن اللجنة العليا للمهرجان اختارت المملكة العربية السعودية ضيف شرف الدورة، لما تشهده المملكة من طفرة ملحوظة فى مجالات الموسيقى والغناء.

ووجه رئيس المهرجان الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها، مطالبا الجمهور بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان الراحل حسن كامى.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ المهرجان تاريخ المهرجان والذى شهد حفلات لكبار نجوم الوطن العربى، منهم الراحل وديع الصافى ونانسى عجرم وغيرهما من النجوم.