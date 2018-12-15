بالفيديو.. حلمي يقدم أصغر لاعب كرة سلة في الوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: قدم الفنان أحمد حلمي، خلال حلقة اليوم ببرنامج "نجوم صغار" المعروض عبر شبكة "MBC"، الطفل يوسف ماهر والذي يعد أصغر لاعب كرة سلة في الوطن العربي. شارك الطفل يوسف ماهر خلال البرنامج بمهارته في لعب كرة السلة، وأشعل حماس الجمهور. برنامج "نجوم صغار" هو النسخة العربية من البرنامج العالمي "ليتل بيج ستار" الذي يقدم في 16 نسخة حول العالم.

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