بالفيديو.. أحمد حلمي يتحدى ناديا في اللياقة في Little Big Stars

صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: قدم الفنان أحمد حلمي، منذ قليل، طفلة مشتركة ببرنامج المواهب "Little Big Stars نجوم صغار" تتمتع بدرجة عالية من الليونة، المذاع على صغار" تتمتع بدرجة عالية من الليونة، المذاع علىشاشة MBC1. يذكر أن يظهر في البرنامج نجوم في سن صغيرة، تتنوع مواهبهم بين علوم وغناء وتمثيل ورياضة وطهو وغيرها.

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