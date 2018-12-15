محمود عبدالمغني ومحمد لطفي يُصوِّران "حملة فرعون" في لبنان

سافر مؤخرا كلّ من النجم محمود عبدالمغني ومحمد لطفي إلى لبنان لينضمّا إلى النجم عمرو سعد وروبي لتصوير مشاهدهم خلال أحداث الفيلم, وبخاصة أن المنتج محمد السبكي رصد ميزانية هائلة لخروج العمل بالصورة التي تنال إعجاب الجمهور وجميع المشاركين في الفيلم.

ويستكمل المخرج رؤوف عبدالعزيز تصوير الفيلم بالعديد من المناطق المتفرقة في بيروت, وبخاصة أنها تعد التجربة الإخراجية الأولى له في السينما بعد أن سطع نجمه في عالم الدراما.

يأتي ذلك بعدما بدأ عبدالعزيز تصوير الفيلم خلال الأسبوع الماضي إذ صوّر عددا من المشاهد التي تضمّ الفنان عمرو سعد روبي, وتدور قصة الفيلم بشأن العظماء السبعة الذين قدمهم الممثل عادل إمام في "شمس الزناتي" لكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الجديد.

ويعدّ هذا اللقاء الأول الذي يجمع النجم عمرو سعد وروبي مع رؤوف عبدالعزيز كمخرج وبخاصة بعدما تألّق خلال الفترة الماضية في إثبات موهبته الإخراجية من خلال إخراج العديد من الأعمال الدرامية والتي حققت نجاحا باهرا، كان آخرها مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض رمضان الماضي ونال عنه أفضل مخرج في دراما رمضان 2018.

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