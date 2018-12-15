شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى توافق على بطولة "أهل العيب" ومحمد ياسين مخرجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت النجمة منى زكى على بطولة فيلم "أهل العيب" للسيناريست تامر حبيب، الذى كتبه منذ سنوات وتوقفت تحضيراته أكثر مرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن العمل عاد مؤخراً مع المخرج محمد ياسين الذى وافق هو الآخر على تولى مسئولية الفيلم، وبدأ فى التحضيرات الخاصة به، واستقر على منى زكى لتقديم دور البطولة بمشاركة عدد آخر من النجوم.

ويعد المخرج محمد ياسين هو السبب الرئيسى وراء موافقة منى زكى على بطولة الفيلم، خاصة أنها تربطه بها صداقة قوية إضافة إلى حبها الشديد فى العمل معه، حيث قدما سوياً فى السنوات الماضية فيلم "دم الغزال" للكاتب وحيد حامد، وأيضاً مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وكان من المقرر أن يجمعهما مسلسل آخر العام الماضى ولكن توقف وتم تأجيله.

يذكر أن فيلم "أهل العيب" كان مقرر أن يخرجه هادى الباجورى والذى حضر فى العمل أكثر من مرة، كما تم ترشيح العديد من النجمات لتقديم دور البطولة وعلى رأسهن منة شلبى ثم غادة عبد الرازق، وبعدها ياسمين رئيس وكذلك يسرا ولكن لم يدخل العمل حيز التنفيذ طوال الفترة الماضية، والعمل يعمل موضوعاً جرئياً فتدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال.