شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشقى بقى.. محمد إمام يكشف تفاصيل إصابته فى مشهد خطير بفيلم لص بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد إمام تفاصيل إصابته فى حادث موتوسيكل خلال تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، مشيرا إلى أنه مصاب بكدمات وجروح، بينما مصمم المطاردات الأجنبى حالته صعبة، ولكن بدأ فى التحسن اليوم.

وكتب محمد إمام عبر فيس بوك: "الحمد لله على كل شىء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة فى فيلم لص بغداد بس ربنا ستر.. أنا كويس الحمد لله.. شوية كدمات على جروح.. بس مصمم المطاردات الأجنبى كان فى حالة صعبة جداً وبدأ يتحسن النهاردة الحمد لله".

وأضاف: "شكراً لجمهورى وزمايلى وأصدقائى اللى حبوا يطمنوا عليا.. شكراً على كل الحب ده.. عمر الشقى بقى ماحدش بياكلها بالساهل".



محمد إمام

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من الأعمال السينمائية الضخمة المقرر منافستها بقوة خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.