شكرا لقرائتكم خبر عن "سنة حلوة عليك".. نادر عبد الله وخالد عز يعيدان عفاف راضى للساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شَـــمعَة،،وَرا شَــمعَة،،هَــنقِيدها،،

غِـــنَوة،،ورا غِـــنَوة،،هَــنعِيدها،،

عِـيدَك،،وِ دَا يُـومَك،،وِ دِي لِـيلـتَك،،

أَهـــلَـك،،وِ حَبَايبَك،،مع عِـيلـتَك،،

بهذه الكلمات التى صاغها الشاعر نادر عبد الله، ولحنها خالد عز، تحمست الفنانة الكبيرة عفاف راضى للعودة للساحة الغنائية مرة أخرى، وانتهت بالفعل من تسجيل هذه الأغنية التى تحمل عنوان "سنة حلوة عليك"، وسيتم عرضها وإذاعتها ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة"، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهناك العديد من الأغانى الأخرى التى تجمع الشاعر نادر عبد الله، تتضمنها أحداث المسلسل، من ألحان وتوزيع خالد عز، لنجمى الغناء عفاف راضى ومدحت صالح، كما يشارك الفنان خالد عز كمطرب ضمن أحداث المسلسل بجانب الألحان و التوزيع الموسيقى.

المسلسل من بطولة سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح ورانيا فريد شوقى وآخرون، تأليف هانى كمال، وإخراج كمال منصور.

وتقول كلمات أغنية "سنة حلوة عليك"

شَـــمعَة،،وَرا شَــمعَة،،هَــنقِيدها،،

غِـــنَوة،،ورا غِـــنَوة،،هَــنعِيدها،،

عِـيدَك،،وِ دَا يُـومَك،،وِ دِي لِـيلـتَك،،

أَهـــلَـك،،وِ حَبَايبَك،،مع عِـيلـتَك،،

سِـــنَّــة،،وَرا سِـــنَّــة،،وَرا سِـــنَّــة،،

مية حــــلم عــــشانك يِســــتَنّي،،

بِـــنَّا،،بِــــين نَــاسـنَـا،،وِ جِــيرَانَّـا،،

صُــوتَـك،،لِـيه شَــنَّــة،،لِـيه رنَّـــة،،

سَــنة حِلوة عَــليك وأنتَ مـعَـانا،،

سَــنَة حِلوَة عَـلِيك وِأنتَ مَـابِـنَّـا