بملابس كاوبوي.. ساندي تحتفل بعيد ميلاد طفلها راين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفلت المطربة ساندي بعيد ميلاد طفلها الوحيد "راين" من زوجها المخرج حازم كتانة، ونشرت فيديو من الحفل عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ساندي خلال الحفل بملابس الكاوبوي.

وعلقت ساندي على فيديو عيد الميلاد قائلة:" شكرًا أوي لكل أصاحبى وحبايبي اللي كانوا موجودين شكرًا للي نظموا أحلى birthday في الدنيا وأحلى cake وشكرًا لأحلى صاحبة في الدنيا على كل اللي الحاجات اللي نظمتها معايا".

وأضافت:" بجد يوم تحفه وكل سنة وراين مبسوط وبخير وفي أحسن حال حبي الوحيد".

يُذكر أن ساندي انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "عيش حياتك" الذي يشاركها في بطولته كل من سامح حسين وإدوارد، ومن المقرر عرضه في سباق موسم رأس السنة المقبل.