بعد تعرضه لحادث أثناء التصوير.. محمد إمام: شوية كدمات على جروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طمأن الفنان محمد إمام جمهوره عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث أثناء تصويره مشاهد فيلم "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وكتب إمام قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، حادثة موتوسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم "لص بغداد" بس ربنا ستر، أنا كويس الحمد لله، شوية كدمات على جروح ، بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبة جداً و بدأ يتحسن النهاردة الحمد لله، شكراً لجمهوري و زمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا، شكراً على كل الحب ده".

يذكر أن اَخر أعمال محمد إمام هو فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي عرض ضمن موسم عيد الفطر الماضي.