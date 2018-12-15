بعد تعرضه لحادث أثناء التصوير.. محمد إمام: شوية كدمات على جروح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
طمأن الفنان محمد إمام جمهوره عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث أثناء تصويره مشاهد فيلم "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".
وكتب إمام قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، حادثة موتوسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم "لص بغداد" بس ربنا ستر، أنا كويس الحمد لله، شوية كدمات على جروح ، بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبة جداً و بدأ يتحسن النهاردة الحمد لله، شكراً لجمهوري و زمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا، شكراً على كل الحب ده".
يذكر أن اَخر أعمال محمد إمام هو فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي عرض ضمن موسم عيد الفطر الماضي.
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