بالفيديو.. محمد عساف يفاجئ الطفل محمد كلّاب في نجوم صغار

صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: قدم الفنان أحمد حلمي، منذ قليل، الطفل محمد كلّاب لجمهور برنامج "Little Big Stars نجوم صغار"،المذاع على شاشة MBC1. Stars نجوم صغار"،المذاع على شاشة MBC1. يذكر ان يظهر في البرنامج نجوم في سن صغيرة، تتنوع مواهبهم بين علوم وغناء وتمثيل ورياضة وطهو وغيرها.

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