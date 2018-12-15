سامو زين يعلن موعد ومكان حفل رأس السنة

أعلن الفنان سامو زين، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد ومكان حفل ليلة رأس السنة الميلادية، الذي من المقرر أن يقام يوم 31 ديسمبر 2019، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المُطلة علىكورنيش النيل.
وكان آخر أعمال سامو زين الفنية، كليب "الأسطوانة المشروخة" وهو أحد أغنيات ألبوم سامو الأخير "لو عمري يرجع" الذي طرحته "مزيكا" في أغسطس
يذكرأن الكليب تم تصويره في ألمانيا واستغرق تصويره يومين، وهو من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل وإخراج إسماعيل الأبرص.
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