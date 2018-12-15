نبيل شعيل يطرح بوستر ألبومه الجديد

كتب - أحمد أيوب:

طرح الفنان الخليجي نبيل شعيل، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بوستر ألبومه الجديد "فرق السما 2019"، معلنًا عن طرح الألبوم بعد غد الاثنين.

ويضم الألبوم الذى يتعاون فيه نبيل مع عدد من المؤلفين والشعراء والملحنين والموزعين، ما يقرب من 6 أغان حيث انتهى من تسجيلها تماما.

يذكر أنه كان من المنتظر

طرح الألبوم يوم 11 ديسمبر، لكن روتانا حددت موعده النهائي ليدخل في سباق ألبومات رأس السنة الميلادية.