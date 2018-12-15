- 1/2
- 2/2
محمد إمامكتب - أحمد أيوب:
كشف الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث أثناء تصويره مشاهد فيلم "لص بغداد"، قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، حادثة موتوسيكل جامدةأثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم "لص بغداد" بس ربنا ستر، أنا كويس الحمد لله، شوية كدمات على جروح ، بس مصمم المطاردات الأجنبي
يذكر أن اَخر أعمال محمد إمام هو فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي عرض ضمن موسم عيد الفطر الماضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول تعليق من محمد إمام بعد تعرضه لحادث أثناء التصوير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .