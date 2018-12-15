شاهد.. أول تعليق من محمد إمام بعد تعرضه لحادث أثناء التصوير

محمد إمام

كتب - أحمد أيوب:

كشف الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث أثناء تصويره مشاهد فيلم "لص بغداد"، قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، حادثة موتوسيكل جامدة

أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم "لص بغداد" بس ربنا ستر، أنا كويس الحمد لله، شوية كدمات على جروح ، بس مصمم المطاردات الأجنبيكان في حالة صعبة جداً و بدأ يتحسن النهارده الحمد لله، شكراً لجمهوري و زمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا، شكراً على كل الحب ده".

يذكر أن اَخر أعمال محمد إمام هو فيلم "ليلة هنا وسرور" الذي عرض ضمن موسم عيد الفطر الماضي.