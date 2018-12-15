صورة ارشيفية كتب - أحمد أيوب: قدم الفنان أحمد حلمي، منذ قليل، الأخوات قحطاني لجمهور برنامج "Little Big Stars نجوم صغار"، المذاع على شاشة MBC1، ويعرف منهن سبب شهرتهن الواسعة المذاع على شاشة MBC1، ويعرف منهن سبب شهرتهن الواسعةعلى مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر ان يظهر في البرنامج نجوم في سن صغيرة، تتنوع مواهبهم بين علوم وغناء وتمثيل ورياضة وطهو وغيرها.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأخوات قحطاني في نجوم صغار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .