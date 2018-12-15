ياسمين صبري تعلن فقدانها أغلى الناس

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ياسمين صبريكتب - أحمد أيوب:
أعلنت الفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، فقدانها لأحد الأشخاص المهمين في حياتها، قائلة: "فقدت اليوم أغلى الناس.. إنالله وإنا إليه راجعون"، وهو ما أثار استعطاف جمهورها حيث انهالت التعازي عليها من الجميع،
يُذكر أن ياسمين عادت مؤخرًا من كوريا الجنوبية بعد قيامها بإطلاق حملة دعائية لأحدث العدسات اللاصقة التي تحمل اسمها.
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