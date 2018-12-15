نبيل الحلفاوي كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، تغريده عبر فيها عن إعجابه بالفوز الكبير الذي حققه فريق الزمالك على نظيره القطن التشادي بسباعية نظيفة، مساء اليوم، قائلاً: "عاجبني أوي فيلم بلا على نظيره القطن التشادي بسباعية نظيفة، مساء اليوم، قائلاً: "عاجبني أوي فيلم بلارحمة اللى عامله الزمالك ده". يذكر أن نبيل الحلفاوى كان آخر أعماله مسلسل "أمر واقع" والذى عرض فى رمضان الماضى وشاركه البطولة فيه كريم فهمى ونجلاء بدر.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعليق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .