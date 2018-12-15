بالفيديو.. ساندي تحتفل بعيد ميلاد ابنها علي الطريقة الأمريكية

كتب - أحمد أيوب:

احتفلت الفنانة ساندي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد ابنها "رايان" الأول، حيث نشرت فيديو من حفل عيد الميلاد وظهرت وهي ترتدي

ثياب Cowgirl، بينما ظهر ابنها يرتدي شخصية Woody من فيلم Toy Story، وكان في الخلفية تظهر ديكورات لباقي شخصياتالفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي مشاركتها في فيلم "هروب مفاجئ"، وشاركها البطولة أشرف مصيلحي، نرمين ماهر، وعايدة رياض.