التهرب الضريبي يلاحق اللبنانيين بعد غصن.. شاكيرا اللبنانية الأصل متهمة بالتهرب ضريبياً

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 ديسمبر 2018 10:02 مساءً - تهمة خداع مصلحة الضرائب للتهرب من دفعها، طالت الجمعة شخصية لبنانية الأصل أكثر شهرة على مستوى دولي من كارلوس غصن، المحتجز في اليابان منذ 19 نوفمبر الماضي بالتهمة نفسها، وهي المطربة الكولومبية شاكيرا، فقد أعلن متحدث باسم المدعي العام الإسباني أن القضاء اتهمها بالتهرب من دفع 14 مليوناً و500 ألف يورو، خلال 3 أعوام، عاشت أثناءها، ولا تزال، في مدينة برشلونة بإقليم “كتالونيا” في الشمال الشرقي الإسباني، في حين كانت تزعم أنها تقيم في جزر Bahamas ببحر الكاريبي.

وكان محققون من الادعاء العام أمضوا 11 شهرا في تدقيق مكثف حول البالغة 41 سنة، وتوصلوا إلى أنها خدعت سلطات جمع الضرائب بين 2012 و2014 بطريقة تهربت بها من دفع المترتب عليها، ويعادل 16 مليوناً و340 ألفاً من الدولارات، لأنها لم تسجل نفسها كمقيمة بصورة دائمة في إسبانيا خلال تلك الأعوام، ولم تفعل إلا في 2015 فقط.

وينص القانون الإسباني على أن المقيم في البلاد أكثر من 183 يوماً، يقوم بتسجيل نفسه كدائم الإقامة، وملزم بدفع ما عليه من ضرائب باستمرار، طبقا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية، اطلعت “العربية.نت” على مواقعها، عن السلطات الضريبية في إسبانيا التي سبق ووجهت في يوليو 2016 تهما مشابهة لنجمي كرة القدم: الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو.

أما شاكيرا، الأم لابنين من زوجها جيرار بيكيه، نجم فريق “برشلونة” والمنتخب الإسباني بكرة القدم، فنقلت الوكالات عن متحدث باسمها أنها لا تدين بأي أموال لسلطات الضرائب، وقال إنها “اتبعت نصيحة مستشاريها الماليين، وهي على استعداد للتعاون مع السلطات”، وفق تعبيره.