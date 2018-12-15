شاهدوا.. هيفا وهبي تعود للشعر الأحمر بإطلالة مميزة وساحرة

كتب امير فتحي في السبت 15 ديسمبر 2018 09:46 مساءً -

نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عدة صور جديدة لها عبر حسابها لاخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلالهم بإطلالة مميزة وساحرة كعادتها.



هيفا اطلّت بشعر احمر قصير، وارتدت فستانا اسودا طويل الأكمام وحذاء باللون الذهبي.



ولاقت هذه الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على اناقتها وجمالها وتميّزها باختيار اللوك الذي اطلّت به عليهم. الجدير ذكره ان البوم هيفا “حوا” ما زال يحقق نجاحات كبيرة.

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