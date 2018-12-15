ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً

كتب امير فتحي في السبت 15 ديسمبر 2018 09:46 مساءً -

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري ​أحمد عبد الله محمود​، بعد زواج دام حوالي ثلاث سنوات.

وتفاجأ متابعو سارة بهذا الخبر بعدما كتبته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “الحمدلله، الحمدلله، على نعمة الخلع، حاجة خفيفة نظيفة لطيفة ونتيجة ظريفة”.

وكانت قد حذفت جميع الصور التي تجمعها بزوجها عن مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الممثل أحمد عبدالله محمود فرفض الحديث بشكل قاطع عن انفصالهما، إلا أنه أوضح أن خلافات عائلية أدت الى هذا الطلاق.