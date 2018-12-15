طلبها في بيت الطاعة فردت بالطلاق.. أول صورة لزبيدة ثروت مع زوجها الأول الضابط البحري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في يوم 24 يونيو عام 1960 تزوجت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت من بطل أول قصة حب في حياتها وهو النقيب البحري إيهاب الغزاوي ورغم الحب الكبير لم يدم هذا الزواج سوى تسعة أشهر حيث تم الطلاق يوم 21 مارس عام 1961.

بعد الطلاق ترددت شائعات في الصحف على أسباب انفصالهما، ونُسبت تصريحات لـزبيدة ثروت أن إيهاب طلب منها 5 آلاف جنيه من أجل أن يطلقها، كما استولى على نقودها، وكسر سيارتها.

أمام ذلك الوضع خرجت زبيدة لتكشف الحقيقة في حوار صحفي قالت فيه إنها أحبت بعقلها وقلبها وروحها، وتوجت حبها بالزواج كما شرعه الله وعلى سنة رسول الله وبموافقة الأهل.

وأضافت: عشت أيامًا من السعادة لم أذق طعمها من قبل، عشت أيامًا أتمتع فيها بحبي وزوجي، ولكنني فشلت في إسعاده، ولم يكن هناك إلا طريق واحد.. الافتراق بالحسنى.

بدأ عمل زبيدة في السينما يبعدها عن الزوج لأن عمله في الإسكندرية كضابط في البحرية، لا يمكنه الحضور إلى القاهرة إلا يومي الخميس والجمعة وكأي زوج غاب عن زوجته أيامًا، كان يريد أن يقضي معها أجمل الساعات في هذين اليومين، ولكنه كان يجد عكس ما كان يتوقعه.

حاول “إيهاب” بعدها أن ينقل نفسه إلى القاهرة ليكون إلى جوارها، ولكن فشلت محاولاته، ومرت الأسابيع وهما على هذا الوضع فبدآ يثوران، وبدأت أعصابهما تنهار، وفي آخر شهرين من الزواج انشغل هو بامتحان كان لا بد أن يؤديه ولم يعد في إمكانه الحضور إلى القاهرة في أيام إجازته، وانشغلت هي في العمل في 3 أفلام، كانت تستغرق منها مجهودًا كبيرًا ووقتًا طويلًا، فلم تكن أمامها الفرصة للسفر إلى الإسكندرية، ولكنه كان يتصل بها تليفونيًا، ولكن حديثهما كان مقتضبًا شبه خالٍ من العواطف، على حد وصفها.

طلب إيهاب من زوجته السفر إليه، والتخللي عن التمثيل وخيَّرها بأنه إما أن تترك عملها فورًا وتذهب إليه وإما الطلاق وجاءتها دعوى منه يطلبها في بيت الطاعة، فاضطرت أن ترد بقضية طلاق، بعد أن تأكدت أن الحياة بينهما أصبحت في حكم المستحيل.

ولما رأى الزوج أن الأمر بينهما سيخرج إلى المحاكم والقضايا وحفاظًا على ما بينهما من علاقة الحب ورابطة القرابة، حضر إلى القاهرة واتفقا على الطلاق في هدوء.

وفي الليلة التي تم الاتفاق عليها، وبعد أن انتهى الشيخ محمد السعودي مأذون الزمالك من إتمام مراسم الطلاق، قام إيهاب من مجلسه ومال على زبيدة وقبَّلها.

أكدت زبيدة في حوارها أنها ما زالت تحبه، وقد تزوجت بعده ثم عادت له مرة أخرى ولم يستمر زواجهما سوى عامين فقط.