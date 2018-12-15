زين العمر ينجو من الموت في حادث خطير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجا الفنان اللبناني زين العمر من الموت إثر تعرضه لحادث سير خطير على طريق سهيلة كسروان ، أدى إلى دخوله المستشفى.

فقد اصطدمت سيارة الفنان اللبناني بعمود كهرباء ، مما أدى إلى تحطمها بشكل كامل، ونشر زين مجموعة صور لسيارته المحطمة، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وشكر الله على نجاته من هذا الحادث المروع.

أدمن صفحة زين العمر على موقع “تويتر” طمأن جمهوره على حالته الصحية، بقوله: “نشكر كل المحبين في لبنان والعالم حماكم الله جميعاً ومنشكر محبتكن”.

وأضاف: “خرج الفنان زين العمر من المستشفى وهو بألف خير بعد نجاته بأعجوبة من حادث خطير على طريق سهيلة كسروان.. نشكر العناية الالهية لانه نجا بأعجوبة”.

وحرص الفنان اللبناني على توجيه الشكر لكل من سأل عنه، قائلا: ” يسعد ايامكن اصدقائي بشكر جميع يللي سألوا عني وكتبوا كلام معبر من محبين ... بشكر كل الصحافة اللبنانية والعربية يللي غمروني بمحبتن انتوا تاج الراس ومحبتكن هيي ثروتي الله ما يحرمنا منكن شكراً لكل الفنانين والسياسيين والاعلاميين يللي اتصلوا فيي انشالله نكافيكن بالفرح”.