أول صور لقبر حسن كامي المطلي بالذهب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري حسن كامي صباح الجمعة 14 من شهر ديسمبر، وشيعت جنازته عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير بالقاهرة.

وقد ظهرت أول صور لقبر الفنان حسن كامي، والذي تميز بالفخامة الشديدة، حيث أنه مطلي بالذهب، كما كان به صالون لاستقبال الزوار، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وجنازة حسن كامي حضرتها وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان بسام رجب، والفنان شريف خير الله، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والباريتون العالمي جابر البلتاجي، وعدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا، وظهرت الصدمة على وجوه الحضور حزنا على الفنان الراحل.

يُذكر أن الفنان حسن كامي مغني أوبرالي وممثل، من مواليد عام 1936، تخرج من كلية الحقوق ثم درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، ثم حصل على الدراسات العليا من إيطاليا.

شارك حسن كامي في عدد كبير من الأعمال الفنية في الدراما والسينما ومن الدراما: «بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أنا وأنت وبابا في المشمش، الجماعة، الخواجة عبدالقادر، المصراوية، أميرة في عابدين، دكتور أمراض نسا، العراف»، وغيرها.

ومن الأفلام التي عمل فيها: «صايع بحر، زكي شان، فرح، بالألوان الطبيعية، بوبوس، حسن طيارة، ناصر، إسكندرية نيويورك»، ورحل 14 ديسمبر عن عمر يناهز 82 عاما.