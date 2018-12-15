قصة الفيلم الذي مُنعت سهير رمزي من بطولته بأمر من أمير سعودي ليتم استبدالها بناهد شريف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كان الأمير السعودي خالد بن سعود يذهب إلى المسرح ليشاهد سهير رمزي، وذات يوم دخل إلى الكواليس وقابلها، ثم عرض عليها مباشرة الزواج، فطلبت أن يمنحها فترة للخطوبة، حتى تتعرف عليه.

وافق الأمير، لكنها اشترطت عليه ألا يتم الزواج إلا إذا وافق على استمرارها في مجال الفن، وبالفعل تم الزواج وعنها قالت سهير رمزي: “كان رجلا وسيما، ومثقفا ومتعلما في جامعة اسكفورد، ولم أتزوجه من أجل المال، وإنما بيننا قصة حب كبيرة”.

استمر زواج سهير رمزي من الأمير السعودي 4 سنوات، ثم سافر بعدها إلى المملكة وتم الطلاق بعد عدد من المشكلات كان أشهرها عندما منعها من مغادرة القاهرة إلى بيروت حيث كانت مرشحة لبطولة فيلم “مسك وعنبر” مع الفنانة صفاء أبو السعود والفنان حسن يوسف.

بعد استحالة سفر سهير تم استبدالها بالفنانة ناهد شريف وعند بدء تصوير الفيلم تلقى منتج الفيلم إلياس حداد برقية اعتذار من الفنان حسن يوسف والفنانة صفاء أبو السعود فتم استبدالهما بالفنان أحمد رمزي والفنانة نبيلة عبيد وتم عرض الفيلم عام 1972.

الفيلم كتبه يوسف عيسى وأخرجه أحمد ضياء الدين وشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين على رأسهم الفنان دريد لحام ويروي قصة مسك، وصديقه اللذان يحبان فتاتين ويتصرفان بشكل ساذج ويدبران المقالب.