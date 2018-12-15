شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الفنانة شريهان عن الراحل حسن كامى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة ودعت الفنانة شريهان الراحل حسن كامى، الذى رحل عن عالمنا أمس، بعد صراع طويل من المرض عن عمر يناهز 82 عاما.

وقالت الفنانة شريهان، عبر تويتر: "بمنتهى الألم يودع قلبى صديق إنسان فنان مثقف شديد الإنسانية والفن والاحترام حسن كامى، صاحب السيرة العطرة والسمعة والمسيرة المشرفة".



شريهان

ونشرت الفنانة شريهان إحدى المقابلات التليفزيونية للفنان حسن كامى قبل وفاته يمتدحها، مشيرا إلى أن لديها تركيبة فنية إعجازيه، وتمتاز بالعمق وفهم الدنيا.



حساب شريهان على تويتر

يذكر أن الفنان حسن كامى رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة 14 ديسمبر عن عمر يناهز الـ 82 عاما، وشيعت جنازة الراحل من مسجد السيدة نفيسة.