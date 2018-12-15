شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رانيا يوسف وسارة سلامة يودعان "خلى بالك من اللى جاى" بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة رانيا يوسف، وباقى أبطال فيلم "خلى بالك من اللى جاى" من تصوير آخر مشاهد العمل والذى كان عبارة عن وصول رانيا يوسف إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من جنوب أفريقيا، حيث صور المخرج عادل الأعصر المشهد فى وجود رانيا ومجموعة من الأبطال المشاركين فى البطولة، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والميكساج الخاصة به.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 فتيات يقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامى، وتواجه رانيا يوسف العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدى كامل الذى يشارك البطولة أمامها فى أحداث الفيلم لتكشف بعض الشخصيات فى الدولة.

فيلم "خلى بالك من اللى جاى" يشارك فى بطولته رانيا يوسف، وأحمد سلامة ومجدى كامل وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.







