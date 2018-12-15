شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. داليا خليف بطلة ومخرجة "عايشة" تتحدث عن العرض فى أيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة داليا خليف فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية بعرض من تأليفها وإخراجها وبطولتها يحمل اسم "عايشة"، وهو عمل منودرامى وضعت له تصور ورؤية إخراجية مختلفة عما هو سائد، واستخدمت تقنيات ديكورات غير تقليدية فى تقديم العرض بمسرح نجمة الشمال بتونس. داليا تقدم العرض عن تجربة ذاتية عاشتها وتقدمه للجمهور التونسى باللغتين الإنجليزية والعربية ويصحبه ترجمة مكتوبة على الشاشة. داليا خلال لقائها مع ”الخليج 365” كشف عن تفاصيل أكثر عن العمل المسرحى الذى شاركت به وعن الجولة التى قام بها والعروض السابقة والمستقبلية كما تتحدث عن تجربتها الشخصية وما عانته خلال اكثر من 5 سنوات فخرج فى صورة عمل مسرحى.

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