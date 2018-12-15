ياسمين صبري: اليوم فقدت أغلى الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أثارت النجمة ياسمين صبري تساؤلات جمهورها، بعد أن غردت منذ قليل على حسابها الخاص بـ"تويتر" برسالة كشفت خلالها عن فقدان أغلى الناس.

وغردت ياسيمن قائلة:"اليوم فقدت أغلى الناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع تغريدة ياسمين الغامضة، وكانت أكثر التعليقات "البقاء لله".

يُذكر أن ياسمين عادت مؤخرًا من كوريا الجنوبية بعد قيامها بإطلاق حملة دعائية لأحدث العدسات اللاصقة التي تحمل اسمها.