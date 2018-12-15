المنتج محمد السبكي يحتفل بعيد ميلاده.. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
شارك المنتج محمد السبكي جمهوره ومتابعيه بصورة من حفل عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكانت الصورة لتورتة عيد الميلاد التي تحمل صورة لمحمد السبكي الذي علق عليها قائلًا:" عيد ميلادي كل سنة وأنتم طيبين".
يذكر أن آخر أعمال المنتج محمد السبكي فيلم "حرب كرموز" بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبدالرازق، روجينا، إيمان العاصي، محمد علي رزق، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، محمد عز، سكوت آدكنز، إخراج بيتر ميمي.
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