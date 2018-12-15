محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
كشفت الصفحة الرسمية للنجم محمد إمام عن نجاته من حادث خطير أثناء تصوير أحدث أفلامه "لص بغداد"، وكتب أدمن الصفحة قائلًا:" ألف سلامة على النجم محمد إمام .. نجا من حادث موتوسيكل خطير أثناء تصوير فيلم لص بغداد، هو بيطمن جمهوره أنه بخير وحالته مستقرة الحمد لله".
تواصل "الخليج 365" مع مصمم المعارك والمطاردات عمرو ماكجيفر الذي يشرف على تنفيذ مشاهد الأكشن بالفيلم للتأكد من صحة ما تردد.
وقال ماكجيفر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محمد إمام بخير ولم يتعرض لأي إصابات وأنه يستكمل حالياً تصوير مشاهده في الفيلم، واستكمل ماكجيفر قمنا اليوم بتصوير عدد من مشاهد الفيلم بمشاركة محمد إمام، وقال ماكجيفر أن إمام لا يقوم ضمن أحداث الفيلم بتصوير أي مشاهد خطرة بالموتوسيكل، مؤكدًا أن مشاهد الأكشن جديدة تمامًا على السينما المصرية .
ويشارك محمد إمام البطولة نخبة من النجوم، وهم فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، تاليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، والمقرر عرض الفيلم تجارياً خلال العام المقبل.
يذكر أن اَخر أعمال محمد إمام هو فيلم "ليلة هنا وسرور" والذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي.
...
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ماكجيفر يكشف حقيقة تعرض محمد إمام لحادث خطير بكواليس"لص بغداد" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .