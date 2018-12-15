عمرو ماكجيفر يكشف حقيقة تعرض محمد إمام لحادث خطير بكواليس"لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية للنجم محمد إمام عن نجاته من حادث خطير أثناء تصوير أحدث أفلامه "لص بغداد"، وكتب أدمن الصفحة قائلًا:" ألف سلامة على النجم محمد إمام .. نجا من حادث موتوسيكل خطير أثناء تصوير فيلم لص بغداد، هو بيطمن جمهوره أنه بخير وحالته مستقرة الحمد لله".

تواصل "الخليج 365" مع مصمم المعارك والمطاردات عمرو ماكجيفر الذي يشرف على تنفيذ مشاهد الأكشن بالفيلم للتأكد من صحة ما تردد.

وقال ماكجيفر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محمد إمام بخير ولم يتعرض لأي إصابات وأنه يستكمل حالياً تصوير مشاهده في الفيلم، واستكمل ماكجيفر قمنا اليوم بتصوير عدد من مشاهد الفيلم بمشاركة محمد إمام، وقال ماكجيفر أن إمام لا يقوم ضمن أحداث الفيلم بتصوير أي مشاهد خطرة بالموتوسيكل، مؤكدًا أن مشاهد الأكشن جديدة تمامًا على السينما المصرية .

ويشارك محمد إمام البطولة نخبة من النجوم، وهم فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، تاليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، والمقرر عرض الفيلم تجارياً خلال العام المقبل.

يذكر أن اَخر أعمال محمد إمام هو فيلم "ليلة هنا وسرور" والذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي.

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